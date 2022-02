Una guerra preventiva contro l’occidente. Il ritorno dell’imperialismo russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel suo ormai storico discorso del 21 febbraio, nel quale riconosceva l’indipendenza delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, Vladimir Putin ha sorprendentemente parlato poco dell’Ucraina, se non per dire che “è parte inalienabile della nostra storia, della nostra cultura e del nostro spazio spirituale” e poi sostenere che come entità nazionale non esiste e che fu un “errore di Lenin e dei suoi compagni rivoluzionari che portarono avanti questa idea in modo che risultò estremamente duro per la Russia”. Ha invece parlato soprattutto degli Stati Uniti, della Nato e dell’occidente: “egemone”, “impero di menzogne”, “macchina da guerra che si avvicina ai nostri confini”, “becero perseguimento di obiettivi”. Putin non ha nascosto affatto che questa è una guerra preventiva. L’avversario è l’occidente: ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel suo ormai storico discorso del 21 febbraio, nel quale riconosceva l’indipendenza delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, Vladimir Putin ha sorprendentemente parlato poco dell’Ucraina, se non per dire che “è parte inalienabile della nostra storia, della nostra cultura e del nostro spazio spirituale” e poi sostenere che come entità nazionale non esiste e che fu un “errore di Lenin e dei suoi compagni rivoluzionari che portarono avanti questa idea in modo che risultò estremamente duro per la Russia”. Ha invece parlato soprattutto degli Stati Uniti, della Nato e del: “egemone”, “impero di menzogne”, “macchina dache si avvicina ai nostri confini”, “becero perseguimento di obiettivi”. Putin non ha nascosto affatto che questa è una. L’avversario è: ...

