Una coppia texana è riuscita ad adottare un bambino ucraino pochi giorni prima dell’invasione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quello che è successo poco meno di 20 giorni fa a Kiev è qualcosa di molto simile ad un miracolo. E fa veramente strano parlarne adesso, con la guerra in Ucraina a fare da sottofondo alle nostre giornate. L’11 febbraio scorso Theron e Kelci Jagge sono saliti su un auto che li stava aspettando fuori da un orfanotrofio. Accanto a loro, sul seggiolino, è salito anche il piccolo Ruslan, il bambino adottato dalla coppia americana. La corsa in ambasciata: missione visto Theron e Kelci Jagge sono andati in Ucraina a fine gennaio per adottare un bambino in un orfanotrofio di Donetsk, nel Donbass La macchina ha percorso a tutta velocità le strade della città, sorvolando i binari del treno e sfrecciando nel traffico in una folle corsa per raggiungere l’ambasciata degli Stati Uniti. La coppia ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quello che è successo poco meno di 20fa a Kiev è qualcosa di molto simile ad un miracolo. E fa veramente strano parlarne adesso, con la guerra in Ucraina a fare da sottofondo alle nostre giornate. L’11 febbraio scorso Theron e Kelci Jagge sono saliti su un auto che li stava aspettando fuori da un orfanotrofio. Accanto a loro, sul seggiolino, è salito anche il piccolo Ruslan, iladottato dallaamericana. La corsa in ambasciata: missione visto Theron e Kelci Jagge sono andati in Ucraina a fine gennaio perunin un orfanotrofio di Donetsk, nel Donbass La macchina ha percorso a tutta velocità le strade della città, sorvolando i binari del treno e sfrecciando nel traffico in una folle corsa per raggiungere l’ambasciata degli Stati Uniti. La...

