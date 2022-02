Una comunità per la salute mentale, domani al Suor Orsola tavola rotonda promossa da Progetto Itaca (Di lunedì 28 febbraio 2022) Creare insieme una comunità per la salute mentale. E’ questo l’obiettivo della tavola rotonda con le Istituzioni Scolastiche, Sanitarie e Territoriali, il mondo dei Giovani e la Città, organizzata (domani, martedì 1 marzo, alle ore 15,30, al Suor Orsola Benincasa) da Progetto Itaca, con il contributo di Enel Cuore e del Rotary e in collaborazione con le Università Luigi Vanvitelli e Federico II e il Dipartimento di salute mentale dell’Asl Napoli 1. Progetto Itaca è oggi una Fondazione che coordina 15 realtà regionali. Con il Progetto Scuola, si legge in una nota, “la fondazione è impegnata, fin dall’anno 2000, a diffondere un messaggio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Creare insieme unaper la. E’ questo l’obiettivo dellacon le Istituzioni Scolastiche, Sanitarie e Territoriali, il mondo dei Giovani e la Città, organizzata (, martedì 1 marzo, alle ore 15,30, alBenincasa) da, con il contributo di Enel Cuore e del Rotary e in collaborazione con le Università Luigi Vanvitelli e Federico II e il Dipartimento didell’Asl Napoli 1.è oggi una Fondazione che coordina 15 realtà regionali. Con ilScuola, si legge in una nota, “la fondazione è impegnata, fin dall’anno 2000, a diffondere un messaggio ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Sin nel suo toponimo Ucraina è terra di mezzo. Se le zone ad ovest (dal Dnieper al Don la storica area dei cosacchi… - lucianonobili : Una bellissima assemblea @ItaliaViva che riparte da Roma dopo i risultati straordinari di amministrative e suppleti… - JeanineAnez : Al popolo boliviano e alla comunità internazionale CONADE: #JeanineAñez non è una terrorista e il suo procediment… - Corry08101961 : RT @bordoni_russia: Putin convoca una riunione dei ministeri finanziari del governo per far fronte alle sanzioni imposte dalla 'comunità oc… - vivbassan : RT @WelfareInAzione: Nuovi luoghi, nuovi legami, nuove opportunità. Una #comunità più viva dove poter costruire un futuro tra le montagne d… -

Ultime Notizie dalla rete : Una comunità Guerra Russia - Ucraina, Roman Abramovich assiste ai negoziati ...Roman Abramovich è stato contattato dalla parte ucraina per il supporto nel raggiungimento di una ... anche lui attivo in seno alla comunità ebraica dell'ex Urss. 'Anche se l'influenza di Roman ...

Covid, Palù (Aifa): "Avremo altre pandemie, è inevitabile" ... con un contagio che dall'ospedale si trasferiva alla comunità", ha proseguito l'esperto. Ad oggi, ... "Come previsto anche dal Pnrr, è necessaria una riorganizzazione delle funzioni dei medici generici ...

Progetto Itaca, tavola rotonda: "Una comunità per la salute mentale" La Repubblica ...Roman Abramovich è stato contattato dalla parte ucraina per il supporto nel raggiungimento di... anche lui attivo in seno allaebraica dell'ex Urss. 'Anche se l'influenza di Roman ...... con un contagio che dall'ospedale si trasferiva alla", ha proseguito l'esperto. Ad oggi, ... "Come previsto anche dal Pnrr, è necessariariorganizzazione delle funzioni dei medici generici ...