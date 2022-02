Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo 2022: Micaela vuole portare Jimmy via da Napoli! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2022. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scopriamo lee le Trame di Unalper le Puntate della Soap, in onda dal 28al 4

Advertising

redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Una nuova avventura per lui? - ferroni_franca : RT @trash_mundo: #GFvip Barù a Jess: non mi interessi, ti puzzano le ascelle, è costrizione sentimentale Jerù: è un timidone ?? Sole a Jess… - GICiilcaregiver : @La7tv Lu mare Lu sole Lu jentu:Lu salentu!!!A proposito ,il mega campo di cozze al posto dell'Ilva???????? - Ariariasally : @alienartsaga Ma poi così de botto senza senso, non è che si teletrasportassero coi monumenti nelle altre puntate,… - aliceroncoroni4 : Nel giocare ad “”obbligo e verità” Lulu non vuole fare l’obbligo che gli tocca, e allora lo fa Sole al suo posto..… -