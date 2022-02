Un posto al sole, anticipazioni 28 febbraio: Rossella in crisi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un posto al sole indugerà ancora sull'arrivo inatteso di Virginia all'ospedale San Filippo. La donna, dopo essersi rifiutata di firmare la separazione consensuale, ha deciso di partire al contrattacco con Riccardo e si è trasferita a Napoli con l'obiettivo di riconquistare il suo ex marito. Il medico, quando ha scoperto la mossa di Virginia, è andato su tutte le furie e ha rivelato a Rossella che la sua ex moglie ha iniziato a lavorare nel loro stesso ospedale, una notizia che ha mandato profondamente in crisi la Graziani. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 di oggi, lunedì 28 febbraio, rivelano che Rossella sarà molto inquieta e preoccupata per la presenza di Virginia in ospedale. La donna, infatti, riuscirà a compromettere la serenità e la sintonia ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unalindugerà ancora sull'arrivo inatteso di Virginia all'ospedale San Filippo. La donna, dopo essersi rifiutata di firmare la separazione consensuale, ha deciso di partire al contrattacco con Riccardo e si è trasferita a Napoli con l'obiettivo di riconquistare il suo ex marito. Il medico, quando ha scoperto la mossa di Virginia, è andato su tutte le furie e ha rivelato ache la sua ex moglie ha iniziato a lavorare nel loro stesso ospedale, una notizia che ha mandato profondamente inla Graziani. Ledella soap opera di Rai 3 di oggi, lunedì 28, rivelano chesarà molto inquieta e preoccupata per la presenza di Virginia in ospedale. La donna, infatti, riuscirà a compromettere la serenità e la sintonia ...

