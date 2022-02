Un messaggio aereo a sorpresa per Soleil Sorge | ecco chi è il mittente VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La gieffinaha ricevuto unspeciale dai suoi fan e da un ex gieffino:chi è il mittente A poche ore dalle diretta del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6,ha ricevuto unspeciale. Sopra la Casa di Cinecittà sono sorvolati diversi aerei e diversi messaggi per tantissimi gieffini, da Sophie e Alessandro a Lulù Selassié. I coinquilini grazie ai messaggi e l’affetto dei loro fan si sono ricaricati con una bella dosa di adrenalina per affrontare questa nuova diretta. Manca sempre meno al gran finale che si terrà il prossimo lunedì 14 marzo. Per il momento solo Delia Duran e Lulù Selassié hanno conquistato un posto in finale inoltre questa sera ci saranno due eliminazioni. Leggi anche –> ...