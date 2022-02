Un hater contro Zaniolo: 'Almeno hai preso la scarpata'. Risponde la mamma (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA - Altri commenti d'odio da parte di hater sui social. Francesca Costa , madre di Nicolò Zaniolo ha preso le difese del figlio Rispondendo ad un hater che si rallegrava del calcio sul volto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA - Altri commenti d'odio da parte disui social. Francesca Costa , madre di Nicolòhale difese del figliondo ad unche si rallegrava del calcio sul volto ...

