UFFICIALE – Nazionale e club russi sospesi da FIFA e UEFA: il comunicato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Adesso è UFFICIALE, la Nazionale ed i club russi saranno sospesi da ogni sorta di competizione FIFA e UEFA a cui partecipavano. Una decisione importante soprattutto dal punto di vista del messaggio politico che offre. Una dura presa di posizione di tutta l’Europa contro la russia. La quale da un lato va apprezzata per la condanna unanime dell’azione bellica di Putin. Ma che dall’altra colpisce un settore completamente avulso dalla situazione politica. Una decisione destinata a far discutere e ad entrare negli annali di questo sport. Ormai diventato strumento di comunicazione potentissimo per restare fuori da un contesto del genere. FIFA UEFA Ban ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Adesso è, laed isarannoda ogni sorta di competizionea cui partecipavano. Una decisione importante soprattutto dal punto di vista del messaggio politico che offre. Una dura presa di posizione di tutta l’Europa contro laa. La quale da un lato va apprezzata per la condanna unanime dell’azione bellica di Putin. Ma che dall’altra colpisce un settore completamente avulso dalla situazione politica. Una decisione destinata a far discutere e ad entrare negli annali di questo sport. Ormai diventato strumento di comunicazione potentissimo per restare fuori da un contesto del genere.Ban ...

