UFFICIALE – FIFA e UEFA sospendono club russi sospesi da competizioni internazionali (Di lunedì 28 febbraio 2022) FIFA e UEFA sospendono i club russi dalle rispettive competizioni Dopo lo spostamento della finale della Champions League da San Pietroburgo a Parigi, la guerra in atto della russia contro l’Ucraina ha un nuovo effetto sul calcio. Con un comunicato congiunto, FIFA e UEFA hanno infatti sospeso fino a nuovo ordine i club russi, club e nazionali, dalle rispettive competizioni. Ecco il comunicato dei due massimi organismi del calcio: UEFA-bandiera2“A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)dalle rispettiveDopo lo spostamento della finale della Champions League da San Pietroburgo a Parigi, la guerra in atto dellaa contro l’Ucraina ha un nuovo effetto sul calcio. Con un comunicato congiunto,hanno infatti sospeso fino a nuovo ordine ie nazionali, dalle rispettive. Ecco il comunicato dei due massimi organismi del calcio:-bandiera2“A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglioe dal Comitato Esecutivo, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la ...

