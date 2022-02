Uefa | rotta la partership con il colosso russo Gazprom

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uefa rotta

Sport Mediaset

Questa decisione drastica segue un'altra, importante e perentoria, scelta presa dalla: l'esclusione della Russia da tutte le competizioni per Nazionali e club, concordata assieme alla Fifa....Tottenham di Antonio Conte (una delle favorite per la vittoria finale) è uscita con le ossa, ... la prima volta è stata contro il Verona , nel 1978 in Intertoto , poi con il Parma in Coppa...Roma, 28 febbraio 2022 - La Uefa ha interrotto la propria partnership con Gazprom, con effetto immediato. L'azienda russa, tra le più grandi produttrici di gas al mondo, subisce così le conseguenze de ...L'ingresso di Marotta è servito per invertire la rotta nella quotidianità ... per la prima volta l'Inter ha messo il muso davanti al Milan nel ranking storico/decennale Uefa, la classifica che ...