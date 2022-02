Uefa, ora è ufficiale: interrotta la partnership con Gazprom (Di lunedì 28 febbraio 2022) Uefa has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions. The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the Uefa Champions League, Uefa national team competitions and Uefa EURO 2024. — Uefa (@Uefa) February 28, 2022 Gazprom era uno degli sponsor più importanti della Uefa. Basti pensare che lo stadio dove doveva giocarsi (prima dello spostamento) la finale di Champions si chiama Gazprom Arena. Ebbene, era noto già dalla giornata di ieri, ma adesso è arrivata l’ufficialità: le vicende di questi giorni in Ucraina, con l’attacco militare della Russia, hanno costretto la Uefa a interrompere le partnership ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022)has today decided to end itswithacross all competitions. The decision is effective immediately and covers all existing agreements including theChampions League,national team competitions andEURO 2024. —(@) February 28, 2022era uno degli sponsor più importanti della. Basti pensare che lo stadio dove doveva giocarsi (prima dello spostamento) la finale di Champions si chiamaArena. Ebbene, era noto già dalla giornata di ieri, ma adesso è arrivata l’ufficialità: le vicende di questi giorni in Ucraina, con l’attacco militare della Russia, hanno costretto laa interrompere le...

