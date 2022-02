Uefa e Fifa contro la Russia: è fuori da tutte le competizioni per Nazionali e club (Di lunedì 28 febbraio 2022) Schalke 04 rompe con Gazprom Roma, 28 febbraio 2022 - La decisione era nell'aria e non si è fatta attendere: Uefa e Fifa , tramite un comunicato congiunto, hanno escluso la Russia dalle rispettive ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Schalke 04 rompe con Gazprom Roma, 28 febbraio 2022 - La decisione era nell'aria e non si è fatta attendere:, tramite un comunicato congiunto, hanno escluso ladalle rispettive ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Nazionale e club russi fuori dai tornei UEFA e FIFA ??? - sportface2016 : +++#FIFA E #UEFA SOSPENDONO TUTTE LE SQUADRE RUSSE DALLE LORO COMPETIZIONI SINO A NUOVO AVVISO+++ - SkySport : ULTIM'ORA FIFA E UEFA SOSPENDONO LA RUSSIA DALLE COMPETIZIONI La decisione vale per i club e le nazionali… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Ultim'ora: domani il World Motor Sport Council si riunirà per discutere le questioni relative alla guerra in Ucra… - emilyndosta : RT @perchetendenza: #UEFA: Perché in un comunicato congiunto con la FIFA ha annunciato la sospensione da ogni competizione internazionale d… -