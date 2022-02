Ucraina | Zingaretti | “Pensiamo anche ai ragazzi russi che manifestano il proprio dissenso”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – “Un pensiero deve andare ai cittadini dell’maa tutti quei, quegli intellettuali, che in queste ore, con grandissimo coraggio stanno manifestando il. Non lasciamoli soli perché devono sapere che nel mondo c’è chi guarda a loro, cioè a quella parte dia che, contro le scelte scellerate di Putin vuole aprire un dialogo e condannano a Mosca gli atti del governo. Sono segnali importanti che non devono cadere nel vuoto”. Lo afferma su Telegram il presidente della Regione Lazio Nicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

si è anche espresso sulla situazione che vive l', che si trova sotto gli attacchi della Russia: "Bene le posizioni di unità dell'Europa e degli alleati - ha aggiunto - e la fermezza ......arriva 'in corsia' Di fronte all'escalation e al via dell'operazione militare in, però, il ... chiediamo il ritiro delle truppe e il ritorno della pace' aveva detto. Il presidente ...ROMA – Anche Zingaretti sta con i ragazzi russi anti Putin. Un pensiero deve andare ai cittadini dell’Ucraina ma anche a tutti quei ragazzi russi, quegli intellettuali, che in queste ore, con ...PALERMO – “Non siamo stati con le mani in mano, mi sembra che si stiano affermando dei principi che sono corretti, dialogo, incontro, confronto, voglia di unità, buone candidature che sono poi i presu ...