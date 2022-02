Ucraina | Triennale Milano | padiglione Kiev presente a 23esima esposizione

(Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos) - L'saràallainternazionale delladicon un proprio, unica istituzione culturale internazionale a far parte dal 1928 del Bie, il Bureau international des Expositions, intende promuovere una serie di iniziative di preparazione delucraino, come incontri e dialoghi. A queste iniziative, che verranno presentate in un incontro pubblico mercoledì 9 marzo in, parteciperanno artisti, intellettuali, scienziati ucraini e internazionali impegnati nella difesa dei valori della libertà, della democrazia, del dialogo tra i popoli di tutto il mondo. “In un momento così drammatico -afferma ...

