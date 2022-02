Ucraina, terrorismo, cybersicurezza: le minacce all’Italia nella Relazione annuale dell’Intelligence (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – La situazione in Ucraina, la minaccia del terrorismo, le insidie cyber: nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza’, relativa al 2021, l’intelligence italiana elenca tutti i profili di rischio per il nostro Paese. Ucraina – “Nello spazio post-sovietico si è accresciuto lo sforzo di Mosca di riaffermare la propria primazia sull’area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come il perimetro minimo di sicurezza atto a garantire profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”, si legge nella Relazione. “Le recenti bozze di trattato sulle garanzie di sicurezza con gli Usa e la Nato, divulgate dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – La situazione in, la minaccia del, le insidie cyber:sulla politica dell’informazione per la sicurezza’, relativa al 2021, l’intelligence italiana elenca tutti i profili di rischio per il nostro Paese.– “Nello spazio post-sovietico si è accresciuto lo sforzo di Mosca di riaffermare la propria primazia sull’area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come il perimetro minimo di sicurezza atto a garantire profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”, si legge. “Le recenti bozze di trattato sulle garanzie di sicurezza con gli Usa e la Nato, divulgate dal ...

