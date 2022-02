Ucraina | stampa tedesca | Uefa escluderà Spartak Mosca da Europa League

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Berlino, 28 feb. (Adnkronos) - Gli ottavi di finale ditra l'RB Lipsia e lo(10 e 17 marzo) saranno annullati oggi dallaa causa della guerra in, secondo quanto scrive il tedesco Bild. Per l'RB Lipsia questo significa che il club passerà direttamente ai quarti di finale senza giocare. Il manager del club Oliver Mintzlaff ha detto: "Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia nell'e nella loro decisione. Partiamo dal presupposto che le partite verranno cancellate". C'erano già state delle voci durante il fine settimana. Il Lipsia ha annunciato: "RB è attualmente in trattative intense con lasu come procedere negli ottavi di finale di...

In programma colloqui con le autorita' algerine dedicati al rafforzamento della cooperazione in campo energetico alla luce del conflitto in. La compagnia di Stato - si legge sulla- di ...La clip è stata anche rilanciata dall'account ufficiale della guardia nazionalee la notizia confermata dall'agenzia diUkrainian Independent Information Agency. 'Non sono un esperto, ...Berlino, 28 feb. Gli ottavi di finale di Europa League tra l'RB Lipsia e lo Spartak Mosca (10 e 17 marzo) saranno annullati oggi dalla Uefa a causa della guerra in Ucraina, secondo quanto scrive il ...Penn si trova dunque in zona di guerra e ieri era stato notato durante una conferenza stampa di funzionari ucraini sulla crisi. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha elogiato il 'coraggio' ...