Ucraina sotto assedio, Putin agita lo spettro del nucleare. Oggi i negoziati Mosca - Kiev, Zelensky: 'Cruciali le prossime ore'. Crollo del ... (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di Guerra in Ucraina dove prosegue l'invasione russa. Nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di Guerra indove prosegue l'invasione russa. Nuove esplosioni si sono udite ae a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva in Ucraina 'da tutte le direzioni'. Kiev:… - _Nico_Piro_ : Da una posizione si forza. Il fattore tempo è chiave. L'Ucraina vuole dimostrare che pur essendo sotto attacco non… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev non cede, Putin invia altri carri armati in #Ucraina. Colpito un deposito petrolifero. Anche Kharkiv… - dorinileonardo : RT @paolonori: Bellissimo freddo, quindici sotto zero, le stelle… Ah, che stelle ci sono in Ucraina. Sette anni, che abito a Mosca, ma ho s… - Lorenzxo2 : RT @gr_grim: Comunque la guerra in #Ucraina (che dura da otto anni e non è iniziata adesso) mi ha reso certo di una cosa: se esistesse vera… -