Ucraina: sono partiti i negoziati, ma si estendono le sanzioni contro la Russia e la situazione resta in stallo. L'Ue tentenna, agisce solo Macron (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione sul campo resta complicata, nessuno vuole assumersi la responsabilità di mediare, solo Macron fa qualche passo L'articolo proviene da Firenze Post.

