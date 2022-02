Ucraina, si punti tutto sul negoziato: non si può brandire come arma l’ingresso in Ue (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione in Ucraina potrebbe spingere in tempi brevi il mondo intero alla catastrofe. Occorrono leader politici equilibrati e imparziali capaci di mediare efficacemente tra le parti. L’offensiva russa si deve fermare e le truppe devono essere ritirate e, al tempo stesso, va dichiarata la neutralizzazione permanente dell’Ucraina, Stato sovrano e non allineato, e va trovata a una soluzione al problema del Donbass e della forte minoranza russofona Ucraina coll’attuazione integrale degli Accordi di Minsk e la ristrutturazione dell’ordinamento costituzionale ucraino che va epurato delle sue componenti nazifasciste. Ci vuole un cessate il fuoco immediato; la popolazione Ucraina, inclusa quella sua parte non trascurabile stanziata nelle Repubbliche indipendenti del Donbass, ha pagato un prezzo inaccettabile per questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) La situazione inpotrebbe spingere in tempi brevi il mondo intero alla catastrofe. Occorrono leader politici equilibrati e imparziali capaci di mediare efficacemente tra le parti. L’offensiva russa si deve fermare e le truppe devono essere ritirate e, al tempo stesso, va dichiarata la neutralizzazione permanente dell’, Stato sovrano e non allineato, e va trovata a una soluzione al problema del Donbass e della forte minoranza russofonacoll’attuazione integrale degli Accordi di Minsk e la ristrutturazione dell’ordinamento costituzionale ucraino che va epurato delle sue componenti nazifasciste. Ci vuole un cessate il fuoco immediato; la popolazione, inclusa quella sua parte non trascurabile stanziata nelle Repubbliche indipendenti del Donbass, ha pagato un prezzo inaccettabile per questa ...

