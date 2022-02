Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra: i negoziati a Gomel. Bombe su Kharkiv, morti decine di civili (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le news sulla guerra, in diretta: partono i colloqui fra le delegazioni di Mosca e Kiev, a Gomel; sullo sfondo c’è lo spettro della guerra nucleare evocata da Putin. Crollano le quotazioni del rublo, la Banca centrale russa alza i tassi a un livello senza precedenti Leggi su corriere (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le news, in diretta: partono i colloqui fra le delegazioni di Mosca e Kiev, a; sullo sfondo c’è lo spettro dellanucleare evocata da Putin. Crollano le quotazioni del rublo, la Banca centrale russa alza i tassi a un livello senza precedenti

