Ucraina Russia, negoziati in corso. Zelensky: "Le prossime ore saranno cruciali" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra in Ucraina. I negoziati con la Russia sono iniziati. I colloqui si tengono a Gomel, in BieloRussia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "le prossime 24 ore saranno cruciali". Nella notte bombardamenti su Kharkiv e a Kiev, che per il momento resta sotto controllo ucraino. Mosca ha "rallentato il ritmo dell'offensiva", afferma l'esercito del presidente ucraino. Vladimir Putin ieri ha ordinato l'allerta del sistema nucleare di deterrenza. Iniziano intanto gli effetti delle sanzioni occidentali: la Banca centrale della Russia ha alzato il tasso di riferimento al 20%, il rublo è crollato del 30% contro l'euro e il dollaro. Il tavolo dei negoziati tra Russia e ...

