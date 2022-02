Ucraina Russia, negoziati in corso. Rublo crollato: iniziano gli effetti delle sanzioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra in Ucraina. I negoziati con la Russia sono iniziati. I colloqui si tengono a Gomel, in BieloRussia. Nella notte bombardamenti su Kharkiv e a Kiev, che per il momento resta sotto controllo ucraino. Mosca ha “rallentato il ritmo dell’offensiva”, afferma l’esercito del presidente Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin ieri ha ordinato l’allerta del sistema nucleare di deterrenza. iniziano intanto gli effetti delle sanzioni occidentali: la Banca centrale della Russia ha alzato il tasso di riferimento al 20%, il Rublo è crollato del 30% contro l’euro e il dollaro. Il tavolo dei negoziati tra Russia e Ucraina a Gomel, in ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra in. Icon lasono iniziati. I colloqui si tengono a Gomel, in Bielo. Nella notte bombardamenti su Kharkiv e a Kiev, che per il momento resta sotto controllo ucraino. Mosca ha “rallentato il ritmo dell’offensiva”, afferma l’esercito del presidente Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin ieri ha ordinato l’allerta del sistema nucleare di deterrenza.intanto glioccidentali: la Banca centrale dellaha alzato il tasso di riferimento al 20%, ildel 30% contro l’euro e il dollaro. Il tavolo deitraa Gomel, in ...

