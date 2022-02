Ucraina-Russia, Corte penale internazionale indagherà su crimini guerra (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Corte penale internazionale (Cpi) ha annunciato che aprirà un’indagine su presunti crimini di guerra condotti dalla Russia in Ucraina. Lo ha detto il procuratore della Cpi Karim AA Khan affermando che “c’è una base ragionevole per ritenere che siano stati commessi in Ucraina sia presunti crimini di guerra, sia crimini contro l’umanità”. Il procuratore ha spiegato che ”è mia intenzione che questa indagine riguardi anche eventuali nuovi presunti reati che rientrano nella giurisdizione del mio ufficio e che sono commessi da qualsiasi parte in conflitto e in qualsiasi parte del territorio dell’Ucraina”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – La(Cpi) ha annunciato che aprirà un’indagine su presuntidicondotti dallain. Lo ha detto il procuratore della Cpi Karim AA Khan affermando che “c’è una base ragionevole per ritenere che siano stati commessi insia presuntidi, siacontro l’umanità”. Il procuratore ha spiegato che ”è mia intenzione che questa indagine riguardi anche eventuali nuovi presunti reati che rientrano nella giurisdizione del mio ufficio e che sono commessi da qualsiasi parte in conflitto e in qualsiasi parte del territorio dell’”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

