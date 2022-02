Ucraina-Russia, Biden: “Americani non devono temere guerra nucleare” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Americani non devono temere una guerra nucleare dopo le minacce della Russia, in guerra con l’Ucraina. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden rispondendo a una domanda di un giornalista. ”Gli Americani devono essere preoccupati per una guerra nucleare?’, ha chiesto il reporter. ”No”, ha risposto Biden. Anche il Pentagono getta acqua sul fuoco sull’allarme per le minacce del leader del Cremlino Vladimir Putin di ricorso al deterrente nucleare. “Stiamo monitorando e seguendo il più vicino possibile, dato l’annuncio di Putin ieri. Non credo che abbiamo visto nulla di specifico come risultato della direzione che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Glinonunadopo le minacce della, incon l’. Lo ha detto il presidente americano Joerispondendo a una domanda di un giornalista. ”Gliessere preoccupati per una?’, ha chiesto il reporter. ”No”, ha risposto. Anche il Pentagono getta acqua sul fuoco sull’allarme per le minacce del leader del Cremlino Vladimir Putin di ricorso al deterrente. “Stiamo monitorando e seguendo il più vicino possibile, dato l’annuncio di Putin ieri. Non credo che abbiamo visto nulla di specifico come risultato della direzione che ...

