Ucraina Russia, aperti i negoziati. Mosca apre, ma Kiev ancora sotto attacco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferisce il quotidiano Novaya Gazeta sia Medinsky che Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell' Ucraina presente al negoziato, hanno detto che sono ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferisce il quotidiano Novaya Gazeta sia Medinsky che Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'presente al negoziato, hanno detto che sono ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - ChicoCayetano : RT @DinaFrignani: Quando Renzi propose Angela Merkel come mediatrice nella guerra Ucraina Russia tanti lo hanno deriso, mentre ora la Russi… - RossEleven : RT @vincenzodimaio: RUSSIA-UCRAINA: UN CONFRONTO CON IL GLOBALISMO di Alexander Dugin Questa non è una guerra con l’Ucraina. È un confronto… -