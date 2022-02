Ucraina, per l’Italia è caccia al gas. Centrali a carbone e forniture dall’Africa sul tavolo del Consiglio dei ministri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre le sanzioni dell’Occidente tentano di fermare la furia guerrafondaia di Vladimir Putin, il timore di ritorsioni energetiche ed economiche fa correre l’Italia al riparo. Oggi 28 febbraio il Consiglio dei ministri varerà il decreto che «in caso di emergenza» consentirà ai produttori di energia elettrica di differenziare le fonti fossili con cui produrre elettricità, eliminando la priorità per norma riconosciuta al gas. Si potrà in sostanza utilizzare anche il carbone in quantità maggiore e in ogni centrale che lo permetterà. La decisione di oggi varerà quindi anche la sospensione del programma di dismissione delle sei Centrali a carbone attualmente attive in Italia destinate a disattivarsi in modo definitivo entro il 2025. Le Centrali garantiscono in media il 5% ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre le sanzioni dell’Occidente tentano di fermare la furia guerrafondaia di Vladimir Putin, il timore di ritorsioni energetiche ed economiche fa correreal riparo. Oggi 28 febbraio ildeivarerà il decreto che «in caso di emergenza» consentirà ai produttori di energia elettrica di differenziare le fonti fossili con cui produrre elettricità, eliminando la priorità per norma riconosciuta al gas. Si potrà in sostanza utilizzare anche ilin quantità maggiore e in ogni centrale che lo permetterà. La decisione di oggi varerà quindi anche la sospensione del programma di dismissione delle seiattualmente attive in Italia destinate a disattivarsi in modo definitivo entro il 2025. Legarantiscono in media il 5% ...

