Ucraina: Patuanelli in Cdm, 'accelerare su rinnovabili, ora Recovery plan su energia' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo obbligo di mettere in sicurezza il sistema elettrico italiano, pieno supporto a ministero della transizione ecologica. Abbiamo anche un altro obbligo: accelerare sulle rinnovabili. Abbiamo una struttura produttiva che è in grado di farlo”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro e capo delegazione del M5S Stefano Patuanelli, nel corso del Consiglio dei ministri che ha approvato un nuovo dl per il sostegno, anche militare, a Kiev. “A livello europeo - ha inoltre rimarcato il ministro M5S - diventa ora urgente un secondo Recovery plan sull'energia”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo obbligo di mettere in sicurezza il sistema elettrico italiano, pieno supporto a ministero della transizione ecologica. Abbiamo anche un altro obbligo:sulle. Abbiamo una struttura produttiva che è in grado di farlo”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro e capo delegazione del M5S Stefano, nel corso del Consiglio dei ministri che ha approvato un nuovo dl per il sostegno, anche militare, a Kiev. “A livello europeo - ha inoltre rimarcato il ministro M5S - diventa ora urgente un secondosull'”.

