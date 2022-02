Ucraina, ok Cdm: carbone per le centrali se Putin chiude i rubinetti. Missili e munizioni a Kiev. Stato d?emergenza per gestire i profughi (Di lunedì 28 febbraio 2022) L?Italia darà armi all?esercito ucraino. Missili antiaerei Stinger, Missili anticarro Spike, mitragliatrici Mg e munizioni saranno consegnati direttamente a Kiev. Il decreto... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 febbraio 2022) L?Italia darà armi all?esercito ucraino.antiaerei Stinger,anticarro Spike, mitragliatrici Mg esaranno consegnati direttamente a. Il decreto...

Advertising

GiovaQuez : Decreto approvato in CdM: - cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina - stato di emergen… - ilfoglio_it : Domani Mario Draghi convoca il Cdm per offrire materiale bellico all'Ucraina. Ma Salvini dice già di no: 'Non è que… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio per adottare nuove disposizioni relative alla crisi u… - STEVE19722 : Governo, nuovi aiuti per Kiev e misure per l'energia - STEVE19722 : Cosa vuol dire anche militari? e la costituzione cosa dice? Governo, nuovi aiuti per Kiev e misure pe… -