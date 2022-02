Ucraina | nonna e nipote in fuga | la salvezza a Roma

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Via dalla guerra. Un po' disorientate, senza parlare ne' italiano ne' in inglese, ma solo l'ucraino, sono arrivate nel primo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino con un volo dallania, via Iasi. ...

Sono unae la sua nipotina di 7 anni, provenienti dalla zonadi Mykolaiv, vicino Odessa. Dopo un viaggio dal confine fino in Moldavia sono riuscite ad entrare in Romania e da qui in ...Suo padre è rimasto a Leopoli, perché dall'inizio dell'invasione russa dell'nel paese è in ... Ha lasciato suo padre, suae il suo cane che si chiama Conchiglia. "Torneremo a prenderli ...Via dalla guerra. Un po' disorientate, senza parlare ne' italiano ne' in inglese, ma solo l'ucraino, sono arrivate nel primo pomeriggio ...Solo un mese fa confidava sui social il proprio timore per una possibile invasione russa del suo Paese d'origine, l'Ucraina. Ora che il peggiore dei suoi incubi è ...