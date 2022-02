Ucraina nella Nato? Salvini: “Imprudente, attendiamo la fine della guerra” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – L’Ucraina nella Nato e la risposta “diplomatica” di Matteo Salvini. Accade a MattinoCinque, come riporta Tgcom24. Ucraina e Nato, Salvini: “Prima fine della guerra” A MattinoCinque il conduttore Fabrizio Vecchi chiede a Matteo Salvini cosa ne pensa dell’eventuale ingresso di Kiev nella Nato. Il leader del Carroccio risponde così: “Secondo lei questo è un discorso che si affronta a MattinoCinque un lunedì mattina di fine febbraio, così?. In questo momento va fermata la guerra e io ho la brutta abitudine di decidere sulla base di elementi di mia conoscenza. Ho bisogno di elementi in più per valutare”. Sulle priorità, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – L’e la risposta “diplomatica” di Matteo. Accade a MattinoCinque, come riporta Tgcom24.: “Prima” A MattinoCinque il conduttore Fabrizio Vecchi chiede a Matteocosa ne pensa dell’eventuale ingresso di Kiev. Il leader del Carroccio risponde così: “Secondo lei questo è un discorso che si affronta a MattinoCinque un lunedì mattina difebbraio, così?. In questo momento va fermata lae io ho la brutta abitudine di decidere sulla base di elementi di mia conoscenza. Ho bisogno di elementi in più per valutare”. Sulle priorità, in ...

