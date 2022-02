Ucraina nella Nato? Salvini: 'Imprudente, attendiamo la fine della guerra' (Di lunedì 28 febbraio 2022) L' Ucraina nella Nato e la risposta 'diplomatica' di Matteo Salvini. Accade a MattinoCinque , come riporta Tgcom24 . Ucraina e Nato, Salvini: 'Prima fine della guerra' A MattinoCinque il conduttore Fabrizio Vecchi chiede a Matteo Salvini cosa ne pensa dell'eventuale ingresso di Kiev nella Nato. Il leader ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'e la risposta 'diplomatica' di Matteo. Accade a MattinoCinque , come riporta Tgcom24 .: 'Prima' A MattinoCinque il conduttore Fabrizio Vecchi chiede a Matteocosa ne pensa dell'eventuale ingresso di Kiev. Il leader ...

Advertising

stanzaselvaggia : Giletti sta chiedendo a una donna ucraina che dorme in metropolitana: “Se entrano i russi nella metropolitana cosa gli dici?”. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Proteste in tante città del mondo per la pace. A Berlino mezzo di milione di persone hanno manifestato ne… - LiaCapizzi : Lo sport e la guerra L'Ucraina di fioretto maschile rifiuta di affrontare la Russia nella prova di Coppa del Mondo… - ti_secchi : RT @mrcllznn: il quotidiano The Times ha detto che 400 mercenari del Gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare russa, sono giunti nella… - Deputatipd : RT @eurodeputatipd: Al @Europarl_IT sventolano le bandiere di Europa e Ucraina. Unite nella pace! #UkraineRussiaWar #negoziati https://t.… -