Ucraina, nel giorno dei negoziati la tensione resta altissima. Esplosioni nella notte a Kiev e Kharkiv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Qualche ora di calma apparente. Poi nella quinta notte di guerra in Ucraina hanno ricominciato a suonare le sirene. Esplosioni, incendi, fughe nei rifugi anche alla vigilia degli attesi colloqui di Gomel, in Bielorussia, tra i rappresentanti di Kiev e Mosca. Esplosioni sono state segnalate alle prime ore di oggi nella capitale Ucraina Kiev e a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina. Lo ha riportato su Telegram il servizio statale ucraino per le comunicazioni, come riporta il Guardian. A Chernihiv un missile avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro della città.

