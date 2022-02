Ucraina, Mur: istituito fondo di 500 mila euro per sostenere studenti e ricercatori (Di lunedì 28 febbraio 2022) È stato istituito un apposito fondo da 500 mila euro per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini affinché possano svolgere le proprie attività presso università, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca italiani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) È statoun appositoda 500per finanziare misure di sostegno pere docenti ucraini affinché possano svolgere le proprie attività presso università, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca italiani. L'articolo .

