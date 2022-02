Ucraina, Meloni incontra l’ambasciatore Melnyk: “State insegnando cosa vuol dire combattere per la libertà” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, appena tornata da Orlando, ha subito voluto incontrare a Roma l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk. Il presidente di FdI, accompagnato da una delegazione, ha condannato ancora una volta l’inaccettabile violazione del diritto internazionale e della sovranità Ucraina da parte della Federazione Russa. E ha ha ribadito la solidarietà e il sostegno al Governo di Kiev e a tutto il popolo ucraino, “che in questo conflitto sta insegnando al mondo cosa voglia dire combattere per la libertà”. Meloni vede l’ambasciatore ucraino Melnyk: la risposta internazionale si compatta Lo aveva dichiarato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, appena tornata da Orlando, ha subito volutore a Romad’in Italia, Yaroslav. Il presidente di FdI, accompagnato da una delegazione, ha condannato ancora una volta l’inaccettabile violazione del diritto internazionale e della sovranitàda parte della Federazione Russa. E ha ha ribadito la solidarietà e il sostegno al Governo di Kiev e a tutto il popolo ucraino, “che in questo conflitto staal mondovogliaper la”.vedeucraino: la risposta internazionale si compatta Lo aveva dichiarato ...

