Ucraina: Letta, 'da Polonia, Romania e Moldavia sforzo umanitario immane' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Dobbiamo esprimere gratitudine e sostegno per chi in Polonia, Romania e Moldavia sta accogliendo in queste ore centinaia di migliaia di profughi dall' #Ucraina. Uno sforzo umanitario immane. Una straordinaria dimostrazione di solidarietà". Lo scrive su Twitter Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Dobbiamo esprimere gratitudine e sostegno per chi insta accogliendo in queste ore centinaia di migliaia di profughi dall' #. Uno. Una straordinaria dimostrazione di solidarietà". Lo scrive su Twitter Enrico

Advertising

fattoquotidiano : Paragonando l’invasione russa dell’Ucraina all’assalto dell’11 settembre a New York, Enrico Letta ha confermato ier… - ilriformista : Guerra #Ucraina: 'Merkel portavoce Ue-Nato'. La “pax Mattarelliana” ha riavvicinato Renzi e Letta. Su #Calenda: 'Di… - fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - martaottaviani : Letta poco fa su #Twitter: in #Ucraina fanno le code per andare a combattere, in #Russia per andare al bancomat. Mo… - LucianoGiovan12 : 'Metteremo in ginocchio la Russia' tuonava con fare minaccioso Letta nipote.Sarà,ma da quando Putin ha invaso L'Ucr… -