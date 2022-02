Ucraina, le immagini dell'attacco del drone a un lanciamissili russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev, 28 febbraio 2022 Nelle immagini diffuse dal Ministero della Difesa Ucraina si vede l'attacco con un drone a un lanciamissili russo. Ecco il video postato sui social. / Facebook Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev, 28 febbraio 2022 Nellediffuse dal Ministeroa Difesasi vede l'con una un. Ecco il video postato sui social. / Facebook

Advertising

fattoquotidiano : TUTTI ZITTI SU PUTIN Pizze che roteano, cori da stadio e fazzoletti bianchi agitati a mo’ di panolada. Per una sera… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Una forte esplosione sarebbe avvenuta a 20 km da Kiev, con il cielo notturno che si e' illum… - chetempochefa : 'Sono sola! Dove scapperò?' - Le terribili immagini della guerra in Ucraina. #CTCF @fabfazio @RaiTre - GualcoGabriella : RT @michele_geraci: Vi ricordo sempre che la nostra @Rai, TV di Stato, pagata con i vostri soldi, ha mandato immagini delle #guerra in #Ucr… - BrescianoX71 : RT @fratotolo2: Anche @giusbrindisi manda in onda lo spezzone tratto dal videogioco #WarThunder, sebbene tali immagini siano già state sbuf… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina immagini Ucraina, la resistenza passa anche dalla segnaletica stradale: "Cambiamo i cartelli e mandiamoli all'inferno" E a imbracciare le armi sono anche i vip, come l'ex miss Ucraina Anastasiia Lenna , che su Instagram ha postato immagini in tenuta militare con un fucile in mano. Un sostegno probabilmente solo ...

Guerra in Ucraina, ecco chi sono i miliziani di Putin che gridano Allah Akbar I social pullulano di filmati girati alle porte della capitale ucraina dalla brigata cecena: ai soldati russi è vietato diffondere immagini, per loro la regola non vale. Formalmente fanno parte della ...

La Russia invade l’Ucraina: le immagini della guerra Il Sole 24 ORE Abramovich invitato dall'Ucraina ad assistere ai negoziati "La Russia vuole la guerra con l'Ucraina", con la parola "Russia" barrata e sostituita da "Putin". Poi si legge: "La più grande e più efficace bugia della propaganda del Cremlino è che la maggior ...

Guerra in Ucraina: dopo il calcio, anche la cultura a fianco di Kiev Una bandiera con i colori dell'Ucraina, insieme a quella della pace e accanto allo ... Poi la radio parla di invasione, di truppe, di guerra iniziata. Sul cellulare arrivano immagini di bombardamenti.

E a imbracciare le armi sono anche i vip, come l'ex missAnastasiia Lenna , che su Instagram ha postatoin tenuta militare con un fucile in mano. Un sostegno probabilmente solo ...I social pullulano di filmati girati alle porte della capitaledalla brigata cecena: ai soldati russi è vietato diffondere, per loro la regola non vale. Formalmente fanno parte della ..."La Russia vuole la guerra con l'Ucraina", con la parola "Russia" barrata e sostituita da "Putin". Poi si legge: "La più grande e più efficace bugia della propaganda del Cremlino è che la maggior ...Una bandiera con i colori dell'Ucraina, insieme a quella della pace e accanto allo ... Poi la radio parla di invasione, di truppe, di guerra iniziata. Sul cellulare arrivano immagini di bombardamenti.