Ucraina: l’attacco lo lanciò la Nato otto anni fa (Di martedì 1 marzo 2022) La commissaria Ursula von der Leyen ha annunciato che la Ue mette al bando l’agenzia di stampa russa Sputnik e il canale Russia Today così che «non possano più diffondere le loro menzogne per giustificare la guerra di Putin con la loro disinformazione tossica in Europa». La Ue instaura così ufficialmente l’orwelliano Ministero della Verità, che cancellando la memoria riscrive la storia. Viene messo fuorilegge chiunque non ripete la Verità trasmessa dalla Voce dell’America, agenzia ufficiale del governo Usa, che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 marzo 2022) La commissaria Ursula von der Leyen ha annunciato che la Ue mette al bando l’agenzia di stampa russa Sputnik e il canale Russia Today così che «non possano più diffondere le loro menzogne per giustificare la guerra di Putin con la loro disinformazione tossica in Europa». La Ue instaura così ufficialmente l’orwelliano Ministero della Verità, che cancellando la memoria riscrive la storia. Viene messo fuorilegge chiunque non ripete la Verità trasmessa dalla Voce dell’America, agenzia ufficiale del governo Usa, che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - _Nico_Piro_ : Da una posizione si forza. Il fattore tempo è chiave. L'Ucraina vuole dimostrare che pur essendo sotto attacco non… - Linkiesta : Il nemico di Putin non è l’Ucraina, siamo noi L’attacco di Putin è rivolto ai valori occidentali, alla democrazia… - fabius10scudi : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordato l… - silvano73068906 : RT @ErmannoKilgore: Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai 'filo-Putin': il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordato l'… -