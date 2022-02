Ucraina, l'allerta nucleare di Putin terremota i mercati Affonda il rublo (-30% ), Mosca chiude. Futures negativi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo lunedì nero in arrivo per i mercati europei con le nuove sanzioni imposte dall'Occidente a Mosca e il prolungarsi del conflitto in Ucraina: l'Euro Stoxx 50 perde il 3,6%, i future sul Dax di Francoforte scivolano del 3,8% e quelli sull'indice Ftse 100 di Londra Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo lunedì nero in arrivo per ieuropei con le nuove sanzioni imposte dall'Occidente ae il prolungarsi del conflitto in: l'Euro Stoxx 50 perde il 3,6%, i future sul Dax di Francoforte scivolano del 3,8% e quelli sull'indice Ftse 100 di Londra Segui su affaritaliani.it

