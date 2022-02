Ucraina, l’allenatore De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar sono atterrati a Orio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev Rientrati in Italia il tecnico dello Shakhtar Donetsk l’allenatore in seconda Davide Possanzini, i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi e il direttore sportivo Carlo Nicolini. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev Rientrati in Italia il tecnicoDonetskin seconda Davide Possanzini, i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi e il direttore sportivo Carlo Nicolini.

Advertising

capuanogio : Il 28 settembre sbancava il Bernabeu con lo #SheriffTiraspol. Oggi l'allenatore #Vernydub è arruolato per difendere… - DiMarzio : L'allenatore del @FotclubSheriff #Vernydub si unisce all'esercito ucraino?? - Eurosport_IT : Dalla vittoria al Bernabeu alla guerra: purtroppo non è un film ?? #UkraineRussiaWar | #Vernydub - FulvioCrudeli : RT @Sportellate_it: Oggi l'allenatore dello Sheriff Tiraspol Jurij Vernydub si è arruolato per difendere l'Ucraina dall'invasione russa.… - infoitsport : Ucraina, l'allenatore De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar sono atterrati a Orio -