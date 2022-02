Ucraina, la Svizzera si schiera dopo secoli di neutralità. Alberto di Monaco farà lo stesso? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Settecento anni di neutralità ma armati fino ai denti e sempre pronti a respingere il nemico in caso d’invasione. La Svizzera, paradiso della finanza, degli evasori fiscali, dei conti segreti dei dittatori di tutto il mondo, compreso Putin, e dei tesoretti delle mafie. Anche se il segreto bancario elvetico oggi non è più un dogma. La Svizzera ha sempre tenuto a mantenere la sua immagine di Paese idilliaco, pacifico e neutrale, tutto corni alpini, orologi di precisione e fondue al formaggio. E dalle alte vette del suo soddisfatto benessere si è sempre tenuto lontano dal tumultuoso mondo delle guerre. Fino a ieri quando in piena guerra Russia contro Ucraina anche la Svizzera di Heidi ha inferto le sue sanzioni e ha congelato i conti bancari dei paperoni russi. E’ un capovolgimento totale, da rivoluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Settecento anni dima armati fino ai denti e sempre pronti a respingere il nemico in caso d’invasione. La, paradiso della finanza, degli evasori fiscali, dei conti segreti dei dittatori di tutto il mondo, compreso Putin, e dei tesoretti delle mafie. Anche se il segreto bancario elvetico oggi non è più un dogma. Laha sempre tenuto a mantenere la sua immagine di Paese idilliaco, pacifico e neutrale, tutto corni alpini, orologi di precisione e fondue al formaggio. E dalle alte vette del suo soddisfatto benessere si è sempre tenuto lontano dal tumultuoso mondo delle guerre. Fino a ieri quando in piena guerra Russia controanche ladi Heidi ha inferto le sue sanzioni e ha congelato i conti bancari dei paperoni russi. E’ un capovolgimento totale, da rivoluzione ...

