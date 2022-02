Ucraina, la resistenza passa anche dalla segnaletica: «Depistate i russi e smantellate i cartelli sulle strade» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Rendere la vita difficile alle truppe russe che avanzano nel paese, ma anche mandare messaggi chiari e inequivocabili. Questo l’obiettivo di alcune azioni registrate negli ultimi giorni per le strade e le autostrade dell’Ucraina invasa dalle truppe inviate da Vladimir Putin. «Smontiamo la segnaletica stradale su tutte le strade del paese», è l’appello della State Agency of Automobile Roads of Ukraine. «Priorità #1 – cartelli indicativi, nomi dei posti. I cartelli raccolti vengono consegnati agli enti locali e ai passeggeri. Il nemico non si orienta nella zona. Aiutiamoli ad andare dritti all’inferno», scrive su Facebook Ukravtodor accompagnando il post con un fotomontaggio esplicativo in cui i nomi dei luoghi sono sostituiti da frasi che mandano a ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Rendere la vita difficile alle truppe russe che avanzano nel paese, mamandare messaggi chiari e inequivocabili. Questo l’obiettivo di alcune azioni registrate negli ultimi giorni per lee le autodell’invasa dalle truppe inviate da Vladimir Putin. «Smontiamo lastradale su tutte ledel paese», è l’appello della State Agency of Automobile Roads of Ukraine. «Priorità #1 –indicativi, nomi dei posti. Iraccolti vengono consegnati agli enti locali e ai passeggeri. Il nemico non si orienta nella zona. Aiutiamoli ad andare dritti all’inferno», scrive su Facebook Ukravtodor accompagnando il post con un fotomontaggio esplicativo in cui i nomi dei luoghi sono sostituiti da frasi che mandano a ...

