Ucraina | la Nigeria denuncia discriminazione razziale al confine con la Polonia | Africani respinti

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Nigeria

Il presidente della, Muhammadu Buhari, ha precisato che sono circa 4.000 i nigeriani presenti in, per lo più studenti. 'Tutte le persone in fuga da una situazione di conflitto hanno ...... a cominciare da Etiopia,, Ruanda " che non ha assunto una posizione sul conflitto in, " Zambia e in misura minore Ghana, Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Uganda.Al confine tra Polonia e Ucraina si starebbero verificando "atti discriminatori e razzisti" ai danni di rifugiati africani che fuggono dall'invasione russa, i quali sarebbero stati respinti o obbligat ...Gli ucraini si affrettano a lasciare il Paese, accolti a braccia aperte dai vicini di casa nel momento del bisogno. Ma non è così per tutti.