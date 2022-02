Ucraina: italiano a Kiev, 'non sono Rambo, ma sono rientrato in città dopo 55 ore di viaggio' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - “Non sono Rambo, eppure sono arrivato a Kiev: non era impossibile, bastava non avere paura. Io ho già visto la guerra nel Donbass 8 anni fa e non mi faccio prendere dal panico”. Lo racconta al telefono con l'Adnkronos Massimo Orlando, appena arrivato in Ucraina dalla sua famiglia dopo un viaggio di 55 ore. Orlando, nato e cresciuto a Savona, è residente in Ucraina da 31 anni, cioè da quando il Paese è indipendente: “sono il settimo italiano nella lista del consolato”, dice orgoglioso. Quando è iniziata l'invasione russa la scorsa settimana, però, Massimo non era a casa insieme a moglie e figlio, ma in Africa, dove la ditta per cui lavora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano 28 feb. (Adnkronos) - “Non, eppurearrivato a: non era impossibile, bastava non avere paura. Io ho già visto la guerra nel Donbass 8 anni fa e non mi faccio prendere dal panico”. Lo racconta al telefono con l'Adnkronos Massimo Orlando, appena arrivato indalla sua famigliaundi 55 ore. Orlando, nato e cresciuto a Savona, è residente inda 31 anni, cioè da quando il Paese è indipendente: “il settimonella lista del consolato”, dice orgoglioso. Quando è iniziata l'invasione russa la scorsa settimana, però, Massimo non era a casa insieme a moglie e figlio, ma in Africa, dove la ditta per cui lavora ...

