Ucraina: in Prefettura Milano riunione su accoglienza profughi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - riunione a Milano sull'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. All'incontro, presieduto dal prefetto Renato Saccone, hanno partecipato la Regione Lombardia, la Città Metropolitana, il Comune di Milano, la presidente della Conferenza dei sindaci e l'Ufficio scolastico regionale. Nel corso della riunione è stato chiesto alla Città Metropolitana e alla rete dei sindaci dei distretti sociosanitari di svolgere un coordinamento attivo sui territori delle associazioni del terzo settore per reperire strutture dedicate a nuclei familiari di profughi ucraini. La richiesta maggiore di accoglienza sarà per nuclei familiari e non per persone singole, si spiega dalla Prefettura. Sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos) -sull'deidall'. All'incontro, presieduto dal prefetto Renato Saccone, hanno partecipato la Regione Lombardia, la Città Metropolitana, il Comune di, la presidente della Conferenza dei sindaci e l'Ufficio scolastico regionale. Nel corso dellaè stato chiesto alla Città Metropolitana e alla rete dei sindaci dei distretti sociosanitari di svolgere un coordinamento attivo sui territori delle associazioni del terzo settore per reperire strutture dedicate a nuclei familiari diucraini. La richiesta maggiore disarà per nuclei familiari e non per persone singole, si spiega dalla. Sarà ...

Advertising

BeppeSala : Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo son… - m_angella14 : Reggio Emilia, vertice in Prefettura per l’accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina. VIDEO - infoitinterno : Ucraina, dalle strutture al green pass per i profughi: in Prefettura a Genova il punto sulla gestione dell’accoglie… - lombardialive24 : MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando in coordinamento con la Prefettura e con gli enti che accoglieranno” i profu… - MaurizioFugatti : Abbiamo 150 posti disponibili per i profughi che scappano dalla guerra in #Ucraina. Poi, rispetto a quella che sarà… -