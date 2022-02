Ucraina, il pugile Vasiliy Lomachenko si arruola e va a combattere: la foto in mimetica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo i fratelli Klitschko, alle fila dei pugili ucraini che hanno deciso di difendere il Paese dall'invasione russa si aggiunge Vasiliy Lomachenko . L'ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo i fratelli Klitschko, alle fila dei pugili ucraini che hanno deciso di difendere il Paese dall'invasione russa si aggiunge. L'ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #ucraina, il pugile #Vasiliy Lomachenko si arruola e va a combattere: la foto in mimetica - leggoit : #ucraina, il pugile #Vasiliy Lomachenko si arruola e va a combattere: la foto in mimetica - GregorioCorigl3 : RT @PBerizzi: Questo uomo che gira per Trieste con la bandiera di chi sta bombardando l' #Ucraina e con il rosario è l'ex cons. comunale fa… - Giusepp29265479 : RT @PBerizzi: Questo uomo che gira per Trieste con la bandiera di chi sta bombardando l' #Ucraina e con il rosario è l'ex cons. comunale fa… - Sport_Fair : #VasylLomacheko, il pugile che ha preso l'arma per difendere l'#Ucraina dall'attacco della #Russia: la storia dell'… -