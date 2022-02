Ucraina, il pugile Vasiliy Lomachenko si arruola e va a combattere: la foto in mimetica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo i fratelli Klitschko, alle fila dei pugili ucraini che hanno deciso di difendere il Paese dall’invasione russa si aggiunge Vasiliy Lomachenko. L’ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. «Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi», si legge nella didascalia del post. Lomachenko, raggiunto dalla notizia dell’aggressione russa mentre si trovava in Grecia, è frettolosamente rientrato in patria attraverso la Romania. L’ex campione del mondo dei pesi leggeri 34enne si è unito a un battaglione di difesa vicino a Odessa. «Siamo così orgogliosi dei nostri pugili, dei nostri veri campioni di boxe e ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo i fratelli Klitschko, alle fila dei pugili ucraini che hanno deciso di difendere il Paese dall’invasione russa si aggiunge. L’ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook unache lo ritrae vestito con lae con un fucile a tracolla. «Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. IlVasilè uno di questi», si legge nella didascalia del post., raggiunto dalla notizia dell’aggressione russa mentre si trovava in Grecia, è frettolosamente rientrato in patria attraverso la Romania. L’ex campione del mondo dei pesi leggeri 34enne si è unito a un battaglione di difesa vicino a Odessa. «Siamo così orgogliosi dei nostri pugili, dei nostri veri campioni di boxe e ...

