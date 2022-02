Ucraina | il presidente Zelensky chiede l’ingresso immediato in Unione europea

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev – Guerra-Russia, ilucraino Volodymyrl’ammissione immediata del suo Paese nell’. “Il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei e soprattutto di esserlo su base uguale. Sono sicuro che è la cosa giusta. Sono sicuro che è possibile”, ha affermato. “Chiediamo l’adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale“, ha aggiunto in un video messaggio.ha anche rivolto un appello ai soldati russi entrati inesortandoli a deporre le armi. “Deponete le armi, partite, non credete ai vostri comandanti, a chi fa propaganda. Salvate le vostre vite”, ha dichiarato in un messaggio video in russo. L’ha chiesto “il cessate il fuoco ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina presidente

... l'attore ha reso omaggio all': 'Stiamo occupando un posto nei nostri cuori per l'e inviando i nostri pensieri, preghiere e speranze per la pace imminente' . Anche ildi ...'Le prossime 24 ore saranno cruciali per l'', ha detto ilucraino Zelensky in una conversazione telefonica con il premier britannico Johnson. Ed ha aggiunto di avere avuto anche una ...(ANSA) - MORMANNO, 28 FEB - Il Comune di Mormanno, in provincia di Cosenza, si dice pronto a ospitare trenta profughi ucraini in una ...I due servizi di pagamento dei giganti tecnologici sono stati sospesi per tutti i clienti delle banche russe colpite dalle sanzioni europee, statunitensi e britanniche ...