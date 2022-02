Ucraina, il fronte del Cremlino: da Cuba alla Bielorussia, ecco la rete che aiuta lo Zar Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vladimir Putin è sempre più isolato. Dal punto di vista comunicativo è all?angolo. Pesano le immagini drammatiche dei civili ucraini bersaglio dei missili lanciati da uno... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vladimirè sempre più isolato. Dal punto di vista comunicativo è all?angolo. Pesano le immagini drammatiche dei civili ucraini bersaglio dei missili lanciati da uno...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - Il Presidente Draghi ha telefonato oggi al Presidente @ZelenskyyUa per esprimere a lui e al popolo ucrai… - FerdiGiugliano : “Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato oggi al Presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, per es… - fattoquotidiano : Berlino, 500 mila persone sfilano per chiedere la pace: “Ucraina fronte della lotta globale per la democrazia”. Era… - soniap1975 : RT @ultimenotizie: Di fronte alla crisi dell'#Ucraina il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha deciso con 11 voti a favore, uno contrario (la… - asessuato : RT @italiani_news: Le difficoltà dei #reporter in #Ucraina, i commenti al #conflitto del direttore della #Cia #DavidPetraeus e del filosofo… -