Ucraina, il Cio “degrada” Putin: ritirato l’Ordine Olimpico ed esclusi gli atleti russi da tutte le competizioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Il Movimento Olimpico è unito nella sua missione di contribuire alla pace attraverso lo sport;e di unire il mondo in una competizione pacifica al di là di tutte le dispute politiche. I Giochi Olimpici, i Giochi Paralimpici, i Campionati del Mondo e le Coppe del Mondo uniscono atleti di paesi che sono in conflitto e talvolta anche in guerra”. Così scrive il Cio in una nota. Il Comitato Olimpico internazionale ha “vivamente raccomandato” a tutte le federazioni mondiali di “non invitare atleti russi e bielorussi” nelle competizioni sportive internazionali. Ed ha degradato Vladimir Putin al quale ha deciso di ritirare l’Ordine Olimpico, la più alta onorificenza del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Il Movimentoè unito nella sua missione di contribuire alla pace attraverso lo sport;e di unire il mondo in una competizione pacifica al di là dile dispute politiche. I Giochi Olimpici, i Giochi Paralimpici, i Campionati del Mondo e le Coppe del Mondo unisconodi paesi che sono in conflitto e talvolta anche in guerra”. Così scrive il Cio in una nota. Il Comitatointernazionale ha “vivamente raccomandato” ale federazioni mondiali di “non invitaree bielo” nellesportive internazionali. Ed hato Vladimiral quale ha deciso di ritirare, la più alta onorificenza del ...

