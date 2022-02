Ucraina, il campione di boxe si arruola nell’esercito per difendere la patria (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vasiliy Lomachenko, ex campione del mondo di boxe, si è arruolato nell’esercito ucraino. Il pugile ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. «Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi», dice il sindaco di Bilhorod-Dnistrovskyi Vitaliy Grazhdan. Lomachenko, ex campione del mondo dei pesi leggeri, si è arruolato in un battaglione di stanza dalle parti di Odessa. Lomachenko ha vinto la medaglia d’oro nei pesi piuma a Pechino nel 2008 e nei pesi leggeri a Londra nel 2012. Leggi anche: Guerra in Ucraina, sono 60 i foreign fighters italiani. «Neri» e «rossi». L’allarme dell’Antiterrorismo Appartamenti sventrati e ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vasiliy Lomachenko, exdel mondo di, si ètoucraino. Il pugile ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. «Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi», dice il sindaco di Bilhorod-Dnistrovskyi Vitaliy Grazhdan. Lomachenko, exdel mondo dei pesi leggeri, si èto in un battaglione di stanza dalle parti di Odessa. Lomachenko ha vinto la medaglia d’oro nei pesi piuma a Pechino nel 2008 e nei pesi leggeri a Londra nel 2012. Leggi anche: Guerra in, sono 60 i foreign fighters italiani. «Neri» e «rossi». L’allarme dell’Antiterrorismo Appartamenti sventrati e ...

